Sport e donne, l'ospite è Assunta Legnante

Una bella cerimonia si è tenuta ieri al teatro Pagani di Monteubbiano in occasione della firma della Carte etica dellofemminile. Manifestazione che di fatto ha concluso il programma di sensibilizzazione su violenza e discriminazioni di genere promossa dal Comune di Fermo. Per veicolare quest’importante messaggio è stato scelto loun elemento che appassiona, coinvolge e mette in luce valori come impegno, rispetto e disciplina. Tanti gli ospiti che hanno impreziosito la cerimonia a partire dalla campionessa paralimpica, Medaglia d’oro a Parigi 2024, presenti anche Luisa Garribba Rizzitelli, presidente di Assist (Associazione Nazionale Atlete); la vicepresidente nazionale del Soroptimist Italia Tunia Gentili; la presidente del Soroptimist Club di Fermo Paola Viozzi, le rappresentanti dell’associazione ‘Infinitae OdV’; il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio in collegamento streaming; la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali; Maria Grazia D’Angelo consigliera della Provincia di Fermo e Francesca Palma della Cpo della Provincia di Fermo.