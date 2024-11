Sbircialanotizia.it - Sciopero generale, sindacati: “Adesione al 70%”. Salvini: “Maggioranza lavoratori ha detto no”

Per le sigle confederali in piazza sono scese mezzo milione di persone. Il ministro delle Infrastrutture: "Cinquanta milioni di italiani non hanno aderito" Irivendicano la partecipazione di 500mila persone allodi venerdì 29 novembre in 43 piazze italiane. Per Cgil e Uil, c'erano mezzo milione di persone in piazza. "L'è .L'articolo: “al 70%”.: “hano” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.