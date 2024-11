Cultweb.it - Qual è il significato nascosto di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd (che Margaret Thatcher odiava)

in thedeinon è solo una canzone, ma un potente manifesto contro l’oppressione e l’autoritarismo. Scritta da Roger Waters e pubblicata nel 1979 nel concept album The, pubblicato il 30 novembre 1979, questa canzone tripartita esplora il tema dell’alienazione attraverso le vicende del protagonista, costruendo un muro metaforico fatto di esperienze dolorose, traumi e isolamento. La seconda parte della canzone, la più celebre, si distingue per la critica feroce al sistema educativo e l’uso di un coro di bambini che ne amplifica il messaggio di ribellione.Il concetto di “muro” è il filo conduttore dell’intero album, un’opera rock che racconta la storia di una rockstar di nomeche si isola dal mondo costruendo un muro metaforico per proteggersi dopo una lunga serie di traumi psicologici.