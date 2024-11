Ospedali il responsabile del 118 dell’Asl Na1 Galano | Dall’Agenas dati falsi

Leggi su Ildenaro.it

“Penso sia doveroso da parte mia chiarire alla cittadinanza sull’ingiurioso, offensivo e lesivo Rapporto Agenas pubblicato ieri, dove sono stati diffusisul 118, che hanno portato immeritatamente a classificare l’Asl Napoli 1 Centro tra le peggiori d’Italia, ma anche per manifestare la mia solidarietà e vicinanza a tutto il Personale della Struttura 118, di cui ho l’onore di avere la responsabilità”. Lo sottolinea in una nota, Giuseppe, direttore Unità operativa complessa Centrale Operativa Territoriale 118 – Attività Territoriali Asl Napoli 1 Centro. “Sono molto amareggiato, non c’è pudore a screditare e sporcare il lavoro che ognuno di noi da al 118, ma ireali gli faranno sicuramente ritrattare le inaccettabili dichiarazioni – spiega – Iriguardano i tempi Lea 118 dell’anno 2023, quelli di percorrenza media delle ambulanze del 118 sui codici Rossi, il dato che è stato diffuso di 29 minuti è falso, la realtà è che sono 20 minuti e 44 secondi, un dato che per l’anno 2024 si sta attestando e consolidando su i 18 minuti, dato standard Nazionale sui Lea del Ministero della Salute.