Quotidiano.net - Orologi o bracciali?. Sotto l’albero di Natale classe e creatività

Leggi su Quotidiano.net

Le feste che si avvicinano, i regali da fare. Chi si è portato avanti, chi arriva all’ultimo minuto. Cosa regalare a lei? Per non sbagliare, uno. Che sia magari un po’ gioiello. Così, oro e pietre preziose risultano sempre una buona idea. Perché si abbinano, giocano con i contrasti e disegnano le forme. Al polso, cinturini preziosi o, in quest’ultimo caso talvolta è difficili stabilire il confine tra segnatempo e gioiello. Ma chi l’ha detto che uno deve stare al polso? Così qualcuno ha pensato di farlo indossare come un sautoir. Fedele alla tradizione degligioiello femminili, quando il segnatempo per le donne era anche un ornamento, un accessorio destinato ad accompagnarle giorno e notte è Jaeger-LeCoultre con i suoiper signora che non rinunciano alla bellezza estetica così come a quella meccanica.