Moro spinge per affiancare il ’gemello’ Freuler In mezzo si cambia | Urbanski di rincorsa

Italiano è pronto a ritoccare il suo Bologna. Quanto sarà profonda la rivoluzione e quanto si fidi delle seconde linee che ha necessità di valorizzare lo si capirà questa sera, una volta che il tecnico avrà sciolto il dubbio relativo alla condizione di diversi rossoblù. Quel che è certo è che restyling sarà obbligato in mediana. C’è un punto fermo ed è il solito Remo, lo stakanovista rossoblù alla 52esima partita nell’anno solare tra nazionale e club. Se lo svizzero, davanti alla difesa, non si tocca, attorno si ruota. Era toccato a Pobega con Roma e Lazio, ma chi sbaglia comportamento paga: l’espulsione rimediata dall’ex Milan con i biancocelesti ha portato all’esclusione in Champions, dove è stato schierato Ferguson, alla prima da titolare. Di più: a distanza di 228 giorni dall’infortunio al ginocchio che lo ha portato sotto i ferri, lo svedese si è macinato tutti i 98 minuti di gioco con il Lille.