Milan-Empoli Fonseca | Potevamo segnare di più ma sono soddisfatto

“Oggi ha fatto la differenza il nostro spirito, abbiamo fatto una bellissima partita sia in difesa che in attacco. Abbiamo vinto 3-0, mafare sei-sette gol. Dobbiamo migliorare nelle decisioni,molto di più, macomunque“. Lo ha dichiarato Pauloai microfoni di Dazn commentando la vittoria del suoper 3-0 contro l’. “Oggi abbiamo creato tanto, è stata una gara diversa contro una squadra che difende in modo particolare e capillare. Abbiamo bisogno di questi movimenti e queste rotazioni in attacco: Leao, Emerson e Musahstati molto mobili e ci hanno consentito di creare tanto. Ci servivano questi movimenti di squadra – ha aggiunto il tecnico portoghese, proseguendo nella sua analisi –. Siamo stati equilibrati per tutto l’arco della gara.