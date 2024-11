Sport.quotidiano.net - Milan, contro l’Empoli si cambia. Fonseca adesso gioca in difesa: "Subiamo troppi gol? Non è vero»

Non chiude gli occhi davanti ai problemi. Dorme poco, ma bene. E niente sassolini nelle scarpe: se li toglie mettendo gli altrettanto proverbiali puntini sulle “i”. Posato, ma non in posa, fa poi spallucce di fronte alla pressione: "Il calcio è per persone forti". Nel mentre, prepara un’altra alzata d’ingegno tattica. Paulo, anche in versione spalle al muro, è fedelissimo a se stesso. Spalle al muro: per via, in ordine sparso, di classifica, fase difensiva, gestione Leao. E ci si mettono pure i bookies che insistono nel prevedere la soluzione al prossimo scivolone col ritornello Allegri-Sarri-Tudor, in ordine di quotazione. Il portoghese non ci pensa. Bada all’oggi,a San Siro alle 18. Ragionando anche sul passato in ottica futura. E dunque: "Si continua a parlare della retroguardia, ma siamo la quintadel campionato.