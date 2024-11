Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: inizia la seconda manche. Subito 4 azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Qualche errore per Asja Zenere, ma unaall’attacco, come giusto che sia. Vola in testa con ben 1.14 su Lysdahl. Buona prestazione: qualche posizione la recupererà. Ora la svizzera Michelle Gisin (-0.05).19.01un po’ più rotonda e filante rispetto alla prima. Lysdahl chiude in 1’57?84. Tocca ad Asja Zenere (-0.22).19.00ta lain pista la norvegese Kristin Lysdahl.18.58 Lysdahl al cancelletto di partenza. C’è sempre un po’ di vento, come nella prima.18.57 Attenzione ad un’altra giovanissima: la 19enne americana Elisabeth Bocock è addirittura ottava, staccata di appena un centesimo da Federica Brignone.18.56 L’atleta qualificata con il pettorale più alto è la francese Clarisse Breche: 17ma a 2.24 con il n.