Laura Pausini ospite speciale a Verissimo

Domenica 1° dicembre,sarà protagonista di una puntatadi, dove celebrerà più di tre decenni di carriera straordinaria. La cantautrice italiana più premiata al mondo, con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 5 miliardi di streaming su Spotify, saràdi Silvia Toffanin per un’intervista esclusiva e ricca di emozioni.Durante la trasmissione, verranno mostrati estratti in anteprima del docu-concerto30 World Tour, un progetto innovativo che sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dalle ore 19.00 dello stesso giorno.Un docu-concerto innovativo su Mediaset Infinity30 World Tour rappresenta un omaggio alla carriera di una delle più grandi icone della musica pop internazionale. Diviso in tre capitoli – passato, presente e futuro – il progetto racconta la storia artistica diattraverso immagini, musica e testimonianze inedite.