Quotidiano.net - L’Ape spegne i motori. L’ultima foto a Pontedera. Sarà prodotta solo in India

(Pisa), 30 novembre 2024 – È il pomeriggio di giovedì, la grande fabbrica dista per chiudere e gli operai si affrettano a sistemarsi davanti alPiaggio per ladi rito. È la giusta cerimonia per salutare l’ultimo ’apino’ prodotto negli stabilimenti in riva all’Arno e all’Era, in provincia di Pisa. Si chiude così una storia iniziata nel 1948 e arrivata ai giorni d’oggi seminando successi e oltre 2 milioni di modelli venduti nel mondo. Ma guai a dire che la storia delfinisce qui perché il furgoncino su tre ruote continuerà a essere prodotto inper i mercati dei Paesi in via di sviluppo come Cambogia ed Egitto e, appunto, l’, seconda patria di questo veicolo così diverso da tutti gli altri.ancora prodotto col nome Apè, con quell’accento che fu necessario per non confondersi con la parola inglese ’scimmia’.