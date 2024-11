Ilrestodelcarlino.it - La magia del presepe scolpito sulla sabbia

Ladel Natale si vive nella tradizione dei presepi. Non solo statuine, ma anche Natività artistiche, artigianali e viventi. In una città marinara come Rimini non poteva poi mancare ildi, direttamente vista mare. Da oggi alle 11 fino al 12 gennaio prende forma ’Betlemme di Giudea anno zero’, il grandedispiaggia invernale. Una grande installazione che occupa una superficie di 500 metri quadratispiaggia libera di piazzale Boscovich, all’interno di una struttura coperta. Composto da oltre venti gruppi scultorei di un’altezza che varia tra il metro e mezzo e i cinque, inseriti all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Sono sei i maestri che hannola meraviglia di, provenienti da diversi paesi d’Europa. Il segreto è quello di modellare lacon l’acqua per creare le opere giganti che vanno a comporre la Natività tra pastori, animali e la vita del villaggio con artigiani e personaggi.