La bufala del camion carico di auto elettriche che va a fuoco

Leggi su Open.online

Sta circolando un video che mostra una bisarca carica diin fiamme, accompagnato da un’affermazione fuorviante: «; ancora incendi, questa volta anche ilche le trasportava». In realtà, la clip mostra le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in Kazakistan, dove duesi sono scontrati, provocando un incendio che ha coinvolto anche anche le vetture trasportate.Per chi ha fretta:Il video non documenta un incendio causato da.Un articolo in lingua russa e un video pubblicato su YouTube confermano che l’incendio è avvenuto a seguito di un incidente stradale in Kazakistan nell’agosto 2024. Le fiamme sono state innescate daicoinvolti nello scontro, propagandosi successivamente alle vetture trasportate.Dal video non è comunque possibile determinare se le vetture presenti sulla bisarca siano, rendendo infondata qualsiasi associazione con un presunto incendio di