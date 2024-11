Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini sostituito alla conduzione? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Leggi su Isaechia.it

La nuova edizione delsembra non aver centrato il bersaglio. Con dinamiche poco avvincenti e un calo di ascolti significativo (solo il 13,9% di share nell’ultima puntata), i fan del reality manifestano delusione sui social. Sebbenesia un volto storicodel reality, voci sempre più insistenti parlano di un possibile cambio diper il prossimo anno.Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite del programma Protagonisti di Francesco Fredella, Mediaset starebbe valutando un nome ben noto peril timone del reality: Barbara Palombelli. Già in passato la conduttrice aveva ricevuto una proposta simile, che però aveva rifiutato. Oggi, l’ipotesi torna a far discutere.Parpiglia ha dichiarato:So che questa vecchia idea è tornata in auge.