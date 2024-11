Lapresse.it - Georgia, ancora scontri a Tbilisi: dimostranti inseguiti e picchiati dalla polizia

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Oltre 100sono stati arrestati durante la notte indurante glicon lain seguito alla decisione del governo di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione Europea. Lo ha riferito il Ministero degli Internino. È stata la seconda notte consecutiva di proteste dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze del partito al governo Sognono ha annunciato la decisione il giorno prima. Isi sono scontrati con lavenerdì sera in diverse importanti cittàne, tra cuie il porto di Batumi sul Mar Nero. L’Associated Press ha visto imentre i manifestanti si radunavano di fronte al palazzo del parlamento del paese. Laantisommossa ha utilizzato idranti per allontanare idall’edificio e in seguito si è spostata per costringerli a indietreggiare lungo Rustaveli Avenue, il viale principale della città.