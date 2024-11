Lanazione.it - Furto in abitazione e lesioni, arrestato alla frontiera

Perugia, 30 novembre 2024 - Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, la polizia didi Ponte Chiasso haun cittadino albanese di 31 anni, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti emesso dprocura generale di Perugia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine italiane per una lunga serie di reati, era stato recentementein Svizzera e dopo aver scontato circa undici mesi di reclusione nel carcere di Burgdorf, è statopolizia didi Ponte Chiasso e condotto nella casa circondariale di Como. In Italia si era reso responsabile di concorso inaggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento epersonali aggravate. I crimini - riferisce una nota della procura generale di Perugia - risalgono al 2015 quando, a febbraio, a Terni, insieme ad altre tre persone tutte di nazionalità albanese, si era introdotto in unarompendo il vetro di una finestra e impossessandosi di un paio di orecchini in oro, due autovetture parcheggiate nel piazzale antistante l'e denaro contante.