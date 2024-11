Agi.it - Donne 'libere dalla violenza', da Palermo un patto per fermare la "guerra"

AGI - Le norme ok, ma da sole non bastano. Servono cultura, prevenzione, risorse e un nuovo linguaggio. Un '' che veda tutti, a ogni livello, in campo. La richiesta di una nuova consapevolezza e di un nuovo impegno corale arriva da "", evento promosso dall'europarlamentare Caterina Chinnici, a. "Poco più di un anno fa è stata uccisa Giulia Cecchettin. Dopo quel tragico fatto - ha detto - si è sperato in un cambiamento, ma a oggi ben poco se non proprio nulla è cambiato perché continuiamo ad assistere a questacontro lesolo perché sono, una grave violazione dei diritti umani, rispetto alla quale bisogna fare subito qualcosa". Nell'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, l'iniziativa che combina impegno civico e arte per sensibilizzare l'opinione pubblica, è stata cosi' rilanciata l'urgenza di una risposta coordinata e concreta da parte delle istituzioni, sia a livello nazionale sia internazionale.