Conte caccia l’asso per Torino-Napoli | c’entra la sfida con la Lazio

In vista dinon è detto che Antonioconfermerà gli ultimi undici titolari, spunta una novità in formazioneNelle ultime ore sta balzando una pazza idea nella testa di Antonioper sorprendere il suo amico e collega Paolo Vanoli in. La formazione azzurra avrà da giocare 3 gare in una settimana. Un evento raro di questa stagione. E per questa ragione, il mister starebbe pensando a possibili alternative.Contro lain Coppa Italia sono previsti certamente dei cambi. A partire dal portiere, che potrebbe essere Caprile che si è ben comportato quando ha sostituito Meret. Anche in difesa e a centrocampo i titolari potrebbero rifiatare. In attacco, invece, potrebbe anche giocare uno tra Kvaratskhelia e Politano sin dal primo minuto. Infatti, una delle ultime idee rivelate dalla Rai sarebbe proprio quella di panchinare il georgiano o l’esterno italiano in vista di