Con l’album “DIY”gli Psicologi raccontano la Generazione Z

(askanews) – Hanno scelto l’abbraccio del pubblico con piccoli showcase a Milano per il loro ritorno insieme. DIY è il nuovo album degli, il duo formato da Drast e Lil Kvneki.«DIY è un invito a fare le cose che ti piacciono, a te, parlo con te che sei lì dentro, dentro il telefono, ad essere te perché quello che hai c’è solo tu e tutte quelle cose lì che sembrano mantra del cazzo, però in realtà sono grandi verità. Potrebbero servire».Un disco autentico e sincero, l’evoluzione del loro percorso musicale, dopo due anni da solisti.«La pausa ci serve per delle nostre questioni penso solamente musicali e nella ricerca del suono e tornando insieme penso che. L’abbiamo trovato, abbiamo trovato un suono e speriamo sia bello e a noi piace quindi lo stiamo spingendo se no non faremo queste interviste perché non ci va di promuovere cose che non ci piacciono».