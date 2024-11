Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo, arriva il via libera

Viaalla realizzazione della nuovadi: la maggioranza in consiglio comunale a Cingoli ha approvato (astenuti i tre componenti della minoranza "Per Cingoli-Maccioni sindaco") la variante urbanistica e quella definitiva inerente al piano di zonizzazione acustica. Per la costruzione del complesso di quattro piani, nella zona di San Giuseppe, è stata prevista la spesa di 5.225.000 euro. Saranno 15 i posti-letto adibiti adie 48 quelli destinati alla residenza protetta. Il sindaco Michele Vittori intervenendo durante la riunione, ha evidenziato che, non essendo pervenute osservazioni, i due atti costituiscono gli ultimi passaggi che consentono l’attuazione dell’opera. Alessandro Maccioni ha preannunciato l’astensione del suo gruppo ribadendo la contrarietà al sito scelto.