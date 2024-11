Liberoquotidiano.it - Bari: Fidanza-Procaccini, 'solidarietà a Ventola, fare chiarezza su gravissimo episodio'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “al collega Francescoda parte della delegazione di Fratelli d'Italia per il grave atto che ha causato l'incendio del portone della sua abitazione”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles Carloe il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola. “Siamo certi -aggiungono- che, politico innamorato del suo territorio e stimato per capacità e moderazione, non si lascerà intimidire. Auspichiamo che le indagini già avviate dalle autorità competenti facciano prestosu questoe ne assicurino i responsabili alla giustizia”.