Bambini cantano Niente Panico di Ghali | il flashmob a Milano Roma e Napoli – Il video

Tre cori in tre città diverse. E un’unica canzone:di. Un gruppo disi è riunito ieri, venerdì 29 novembre, in piazza Duomo a, piazza del Colosseo ae davanti a Castel dell’Ovo aper cantare all’unisono il brano, definito dallo stesso rapper «il più importante» della sua vita, pubblicato lo scorso ottobre per Warner Music Italy. Tutto è partito da una messaggio social di Rich Ciolino, l’extraterrestre cheha portato a Sanremo per cantare Casa mia: «Sono triste che il tour sia finito, ho ancora voglia di sentirvi cantare», si legge nel post Instagram. Così, le scuole di musica – coordinate dall’Associazione VMS Italia – si sono attivate e hanno organizzato unnelle principali città d’Italia. Il messaggio di forza e resistenza di, brano – dedicato alla mamma e «a chiunque stia passando un momento in balia della paura» – è diventato universale: «Mi raccomando, da quest’anno».