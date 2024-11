Lanazione.it - Assediati dagli abusivi. “Sfondiamo tutto e occupiamo la tua casa”

Ponsacco (Pisa), 30 novembre 2024 – La difesa della proprietà a Ponsacco in una fredda giornata di fine novembre. Poi proseguita nella notte. Sotto zero. Insieme all’assessore al sociale e a un gruppo di amici. Sembra una barzelletta. Ma è così. Purtroppo. Ieri mattina un conoscente ha avvertito Cristina Giusti che “qualcuno stava trafficando nella” di proprietà sua e del fratello Paolo in via Sauro. “Così – racconta Cristina – sono venuta subito a vedere e ho trovato alcuni materassi per terra. Dopo poco sono arrivate alcune persone che mi hanno detto di voler occupare l’appartamento dove abitavano i miei familiari e che è sfitto da tempo. Voi non occupate proprio niente, ho risposto loro e mi sono piazzata sulla porta diper non farli entrare. Ma non dobbiamo allentare la guardia perché appena ci distraiamo un attimo entrano e non escono più”.