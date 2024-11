Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera 2024, al via l’edizione numero 28. Le novità, come arrivare, il biglietto speciale Trenord

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 novembre– È uno tra gli appuntamenti milanesi più attesi. Si è aperto oggiin, in programma nei padiglioni dimilano a Rho, fino a domenica 8 dicembre (dalle 10 alle 22.30, ingresso gratuito). I numeri della manifestazione Il taglio del nastro I Paesi presenti Informazioni utili:accedere I numeri della manifestazione Quest’anno la più importante manifestazione internazionale dedicata all’artigianato, giunta alla 28esima edizione, conta 2.800 stand espositivi provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni. Dall’abbigliamento al design, dall’arredo agli accessori, dai gioielli agli alimenti, passando dai prodotti per la salute, il benessere e il tempo liberoinè una “piazza” dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente.