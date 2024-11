Ilrestodelcarlino.it - Antonio Cavallaro travolto e ucciso dal camion Hera: quando i funerali del dentista

Bologna, 30 novembre 2024 – È indagato per omicidio stradale, come da prassi in questi tragici casi, l’operatore ecologico diche, giovedì mattina, era al volante delche ha, in via della Foscra, il. Il quarantottenne, sotto choc, è stato subito ascoltato dagli agenti della polizia locale, spiegando di non aver visto il ciclista che procedeva nel suo stesso senso di marcia, lungo via Toscana in direzione centro. L’impatto trae il mezzoè stato devastante e non ha lasciato scampo al noto, morto sul colpo. Bologna, ciclista muore investito dal furgone dei rifiuti. Le foto dell'incidente Per volere della compagna Barbara e della famiglia, idel sessantaquattrenne si svolgeranno nel suo paese d’origine, in provincia di Reggio Calabria, dove verranno portate le ceneri del dottore.