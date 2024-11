Zonawrestling.net - WWE: Top stars di SmackDown confermate per la puntata di Raw post Survivor Series

Il weekend diWar Games è alle porte. A Vancouver in Canada andrà in scena un evento che si preannuncia essere epico, con lo sconto tra le due Bloodline a farla da padrone.Ma non solo i PLE vengono curati con tanto aspetto, anche le puntate degli show settimanali sono imate per essere sempre coinvolgenti e accattivanti, come si preannuncia di essere ladi Raw del 2 Dicembre.Un po’ di Bloodline e Cody Secondo PWInsider saranno presenti alcuni wrestlers di, tra cui le topCody Rhodes, Solo Sikoa e Jimmy Uso.Quello che non è ancora chiaro è se le superappariranno in diretta o soltanto per segmenti non registrati. Ciò che balza in mente dopo questo annuncio è la possibilità che si potranno avere storylines interbrand. Ma soprattutto potrebbe indicare che la storia della Bloodline è tutt’altro che conclusa.