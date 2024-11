Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 12:30

DEL 29 NOVEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALEGLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICOAANDRÀ AVANTI FINO ALLE 13.00NELLA RETE GESTITA DA ATACREGOLARI LE METROPOLITANE A, B, B1, C E LA FERRONTRANVIA TERMINI CENTOCELLEIL SERVIZIO DI SUPERFICE NON È GARANTITORICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA METRO A DI SPAGNA E REPUBBLICAPER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALILA METRE È REGOLARE, FA SAPERE COTRAL,LAVITERBO È ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSEORA LASULLA STATALE PONTINA INVECE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONEPER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUDIN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA FLAMINIASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARENELL’AMBITO DEI CANTIERIPROSEGUONO FINO A DOMENICA1° DICEMBRE I LAVORI DEL PONTE IN LOCALITÀ MAGLIANAE GLI INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA ALLA STAZIONE TUSCOLANAPERTANTO, LA CIRCONE È SOSPESA TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTOE TRATIBURTINA E-OSTIENSESONO PERTANTO COINVOLTI I TRENI DELLE LINEE LEONARD EXPRESS E ED FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTOIN QUESTE TRATTE SONO ATTIVE CORSE CON BUSDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral