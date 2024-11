Quotidiano.net - Vertice Mattarella-Meloni. Il Quirinale: "Abbassare i toni". Forza Italia-Lega, è ancora lite

Per Raffaele Fitto l’esperienza con il governofinisce qui. Si dimette oggi e da domenica entrerà in carica come commissario e vicepresidente esecutivo Ue. La sua sostituzione così scala molte posizioni nell’agenda della premier, piazzandosi ai primi posti. Giorgia in realtà propende per rinviare la nomina fino a gennaio, è probabile che a suggerire l’accelerazione sia stato il confronto con il capo dello Stato mercoledì a pranzo, reso noto ieri. I motivi dell’outing sono intuibili: negli ambienti governativi si vuol dimostrare chesi muove con tranquillità nelle istituzioni, anche se il momento è tutt’altro che sereno. La sua coalizione si accapiglia su tutto. Tanto cheavrebbe chiesto di: va bene la dialettica politica, ma così è troppo, lo sfogo del presidente con l’ospite, salita sul Colle quando al Senato era appena andata in scena la spaccatura della maggioranza.