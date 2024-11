Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky dà la scossa: via il capo delle forze di terra. 007 Gb: “Campagna di sabotaggio russa in Europa”. Mosca: “Tank Abrams e Leopard nel Kursk”

Roma, 29 novembre - Davanti alla decisa offensiva, coincisa con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, i vertici di Kiev traballano. Sui campi di battaglia del Donetsk l'esercito ucraino continua a retrocedere così il presidente Volodymyrha deciso di dare unasostituendo ilterrestri, Oleksandr Pavliuk, in carica dal febbraio scorso, con il generale Mykhailo Drapatyi. In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on November 28, 2024, a Ukrainian rescuer supervises the loading of the remains of a Russian X-55 cruise missile onto a truck following a missile attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. More than a million Ukrainians were left without power in freezing cold temperatures on November 28, 2024 after a massive nationwide Russian missile and drone attack.