Transizione 4.0, in 3 anni 29 miliardi incentivi a imprese

Nei primi tredi applicazione del Piano4.0 leitaliane hanno maturato complessivamente 29di euro di credito d'imposta per investimenti destinati alla digitalizzazione del sistema produttivo. Di questi, circa 23di euro, pari a oltre l'80%, sono relativi a investimenti in beni materiali 4.0. È quanto emerge dal Rapporto intermedio di valutazione dell'impatto economico degli interventi del 'Piano4.0', pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il Rapporto è stato redatto in attuazione del decreto ministeriale del 23 novembre 2021 che ha istituito un Comitato scientifico composto da rappresentanti del Mef, del Ministero dellee del Made in Italy e della Banca d'Italia, che ha il compito di valutare l'impatto economico, l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti dal Piano.