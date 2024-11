Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli – Le probabili formazioni in campo

– Contemporaneamente a Parma-Lazio, questa domenica alle ore 15:00 anchesaranno attese inper la 14^ giornata di Serie A. I granata andranno a caccia di una vittoria che manca ormai dalla 9^ giornata, mentre gli Azzurri tenteranno di ottenere i tre punti per blindare la testa della classifica.: ancora 3-5-2 per Vanoli con Walukiewicz, Coco e Masina a protezione di Milinkovic-Savic. Un solo ballottaggio a centro, dove Pedersen insidia Vojvoda per una maglia dal 1? minuto .Scelte obbligate in attacco, dove verrà confermato il tandem Sanabria-Adams.: nessuna modifica tra difesa e centroper Conte, tecnico pronto a schierare come al solito i suoi uomini più fidati. Attenzione però alle possibili novità in attacco.