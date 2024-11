Game-experience.it - The Game Awards 2024, i giochi candidati al GOTY hanno visto un netto aumento delle vendite

L’annuncionomination ai Theha generato unper iche sononella categoria per il, soprattutto per quanto riguarda il mercato europeo. Tra i titoli chegoduto diaumentate troviamo Metaphor: ReFantazio ed Astro Bot.Christopher Dring, direttore disIndustry.biz, ha evidenziato che in seguito all’annuncio ufficialenomination per l’evento condotto da Geoff Keighley molto giocatorideciso di acquistare i titoli in corsa per ilof the Year, il premio di gioco dell’anno.Nello specifico l’analista ha rivelato che Final Fantasy 7 Rebirth ha ricevuto un incremento record del 268% nellesettimanali, mentre Metaphor: ReFantazio halesalire del 172% ed infine Astro Bot ha goduto di undel 61%.