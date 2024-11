Ilnapolista.it - Swiatek come Sinner, giustizia a due livelli: i campioni beneficiano dell’omertà (Telegraph)

Ovviamente la sospensione di un mese (a sua volta sospesa) di Igaè una notizia pesante, all’estero è molto trattata. In Italia a maggior ragione perché da subito ha richiamato la vicenda di. Sui giornali italiani è trattata con una certa partigianeria. Ma in ogni caso si tratta dei due numeri uno del tennis mondiale (anche se la polacca ora è numero 2, ma sul suo ranking ha influito anche lo stop forzato), entrambi alle prese con casi di presunto doping. Ci va pesantissimo il, unendo le due cose.Oliver Brown scrive che “il video di sette minuti di mea culpa di Igaper una violazione del doping tenuta nascosta per 2 mesi e mezzo insulta l’intelligenza di tutti”. “Voglio essere trasparente con voi”, dice. Un po’ tardi per questo: ritirandosi da tre tornei consecutivi questo autunno, la polacca aveva dato tre diverse spiegazioni.