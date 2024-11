Inter-news.it - Serie A, 14ª giornata: tornano gli squalificati assieme ai diffidati

Dopo un turno – lo scorso – con la particolarità di zero, per la quattordicesimadigli indisponibili per sanzione,ai. Ecco la lista completa.A –14ªCAGLIARI-VERONA venerdì 29 novembre ore 20.45Cagliari (prossima partita Fiorentina in trasferta): nessunoCagliari: nessunoVerona (prossima partita Empoli in casa): Reda Belahyane, Diego Coppola, Paolo Zanetti (allenatore)Verona: nessunoCOMO-MONZA sabato 30 novembre ore 15Como (prossima partita Venezia in trasferta): Alberto MorenoComo: Alberto Dossena (unaMonza (prossima partita Udinese in casa): Daniel MaldiniMonza: Armando Izzo (una)MILAN-EMPOLI sabato 30 novembre ore 18Milan (prossima partita Atalanta in trasferta): Youssouf FofanaMilan: nessunoEmpoli (prossima partita Verona in trasferta): Liberato CacaceEmpoli: nessunoBOLOGNA-VENEZIA sabato 30 novembre ore 20.