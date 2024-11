Lanazione.it - Scontro diretto per l’Abc. Use a Siena: c’è la Virtus

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale con Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti che saranno entrambe impegnate in trasferta. I primi a scendere in campo sono i gialloblù valdelsani, che domani alle 19 saranno di scena a Cecina. I padroni di casa sono la grande delusa di questa prima parte di stagione, partiti come una delle formazioni più attrezzate per una corsa di vertice hanno invece ‘girato’ al penultimo posto con gli stessi 4 punti del, davanti in graduatoria esclusivamente per il successo nellodi andata quando prevalsero 83-86 al Pala Betti di Castelfiorentino. La squadra di coach Manetti viene dal turno forzato di riposo dello scorso weekend dopo il rinvio a mercoledì prossimo della sfida di Firenze contro l’Olimpia Legnaia, mentre i livornesi hanno ceduto in casa a San Miniato.