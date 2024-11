Lapresse.it - Sciopero generale, la Scala cancella il concerto e ne offre un altro

A causa delloladi Milano hato ilpucciniano che era in programma stasera con coro e orchestra diretti da Riccardo Chailly e i solisti Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Mariangela Sicilia. Lo ha annunciato al pubblico direttamente dal palco il sovrintendente Dominique Meyer.Salta dunque l’omaggio a Puccini ma il pubblico in sala ha ricevuto un regalo. Sgomberato il palcoscenico è stato portato in scena un pianoforte per l’esibizione dei solisti e l’aggiunta di Luciano Ganci. Ilche era in programma questa sera verrà rimborsato.