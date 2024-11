Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, parla Sironi (M5S): “È un condono per azzerare le inchieste dei pm”

“La chiamano sanatoria, ma in realtà è solo un”. Così la senatrice M5s, Elena, descrive il, la norma invocata dal sindaco Beppe Sala, regalata da Fratelli d’Italia e Lega, votata convintamente dal Pd, che sana i grattacieli fantasma e azzera ledella Procura sull’urbanistica milanese.Senatrice, perché voi e Avs accusate ladi essere un?“Il provvedimento già approvato alla Camera e ora in procinto a passare al Senato nasce con l’esigenza di disinnescare delledella Procura. Eufemisticamente la chiamiamo sanatoria, ma in realtà è un. È il potere politico che mette i piedi in testa al potere giudiziario. E inoltre sarà una sanatoria gratis, perché nulla sarà dovuto dai costruttori per far diventare legittimo ciò che oggi pare non esserlo: per i cittadini oltre il danno pure la beffa”.