Ilprimatonazionale.it - “Pensiero unico, informazione e libertà di parola”, il convegno a Milano con Capezzone e Busacca contro la nuova censura

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 29 nov – Il prossimo 3 dicembre asi terrà un dibattito pubblico dal titolo “di”. L’evento si terrà alle ore 21 presso il Cam Garibaldi di corso Garibaldi 27 del capoluogo meneghino. Un’occasione per mettere in discussione e scardinare le nuove forme diimposte dalla sinistra. L’evento è promosso da Fratelli d’ItaliaAildi”I principali ospiti della serata saranno Daniele, direttore editoriale di Libero e autore di vari libri tra cui E basta con ‘sto fascismo e Occidente, noi e loro, Alberto, caporedattore di Libero e autore del libro Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti, i quali potranno contare su Matteo Carnieletto, vice-caposervizio de Il Giornale, in qualità di moderatore.