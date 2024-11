Iltempo.it - Parola fine sull'omicidio di Sarah Scazzi? La decisione della Corte Europea per i diritti dell'uomo

Laper idi Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel 2018 dai legali di Sabrina Misseri e Cosima Serrano condannate all'ergastolo per la morte di. “Questapotrebbe mettere ladefinitivaa vicenda”, il commento del giornalista di Quarto Grado, trasmissione di Rete4 che ha anticipato la notizia. Il casodi, avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, continua a far parlare di sé dopo la pubblicazioneseriea vicendae scorse settimane. Nonostante le condanne, Sabrina e Cosima, rispettivamente cugina e ziavittima, all'epoca dei fatti 15enne, hanno sempre professato la loro innocenza. “La verità la so solo io, non c'era nessuno”, le parole invece di Michele Misseri, che si è sempre detto responsabilenipote.