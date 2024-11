Ilgiorno.it - Parco, tensostruttura e arredi: rinasce la biblioteca

Il polo della cultura si rinnova: via libera al secondo lotto deldi Villa Dell’Acqua. I lavori per il completamento dellacomunale di Cerro Maggiore e del suo cortile proseguono. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta lunedì sera, è stato approvato il progetto, che entra ufficialmente nel piano triennale dei lavori pubblici. "Abbiamo deciso di destinare le risorse risparmiate opure che non sono state spese per gli investimenti di grande rilevanza strategica". Come, appunto, la sala di lettura cittadina. "Tra questi investimenti, la priorità è stata data al completamento del polo della cultura di Villa Dell’Acqua, che è la sede della nostracomunale", ha infatti dichiarato il sindaco Nuccia Berra. Dopo il recente restauro, che ha restituito allail suo splendore architettonico, il nuovo progetto prevede ulteriori migliorie.