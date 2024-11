.com - Olly annuncia il suo primo tour nei palazzetti, le date e i biglietti

Mentre è iniziato ilsold out nei club,quattroneiper l’autunno 2025Con 24live già sold out ha debuttato ieri al Vox di Nonantola ilnei club di. È questa la fotografia del momento del cantautore genovese cheuna nuova prima volta live: ad ottobre Tutta vita2025 lo porterà, infatti, ad esibirsi neiitaliani. 4 appuntamenti speciali a partire dalla sua Genova (Stadium Genova – 4 ottobre), per poi toccare Milano (Unipol Forum – 10 ottobre), Roma ( Palazzo dello sport – 15 ottobre ) e, infine, Napoli (Palapartenope – 17 ottobre). Ilè prodotto e organizzato da Magellano Concerti, iper i live sono disponibili in prevendita.porterà live il suo ultimo album Tutta Vita, prodotto da JVLI (Epic Records/Sony Music Italy) uscito lo scorso ottobre, che ha debuttato al #1 della classifica album FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia.