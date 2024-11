Metropolitanmagazine.it - Nicola Pietrangeli e il rimpianto per l’ex Licia Colò: “Tornerei con lei subito”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha più volte raccontato la sua vita sentimentale, senza celare anche dettagli intimi che lo hanno portato a soffrire grandemente. Nel corso della sua vita,ha spiegato, ha avuto soltanto quattro donne davvero importanti, Susanna Artero, Lorenza,e PaolaNon ha mai vissuto un tipo d’amore di quelli che, una volta finito, ti spingono a pensare di non poter davvero più vivere senza quella persona al fianco: “Ho amato tanto e, in pochi casi, moltissimo. Ho avuto quattro donne davvero importanti: Susanna, Lorenza,e Paola, e tutte mi hanno lasciato”.Ben noto per essere stato un grande playboy, ha dato il suo cuore soltanto a queste donne che, in un modo o nell’altro, lo hanno profondamente ferito. Si difende però dall’etichetta di “sciupafemmine”, spiegando come gli sia stata cucita addosso.