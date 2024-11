NFL, Jon Batiste canterà l’Inno al Super Bowl LIX

Leggi su Sportface.it

Sarà Jon Batiste a cantare l'inno nazionale al Super Bowl LIX, in programma il prossimo 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans. L'organizzazione ha deciso di rendere omaggio alla ricca tradizione musicale di New Orleans e della Louisiana, chiamando a raccolta leggende locali appunto, che ha all'attivo, tra gli altri, cinque Grammy e un Oscar per la migliore colonna sonora per il film d'animazione 'Soul'. La star dell'hip hop Kendrick Lamar sarà invece il protagonista dell'Halftime Show.