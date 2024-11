Gaeta.it - Morta Silvia Pinal, l’ultima diva del cinema messicano, aveva 93 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, una delle figure più influenti e riconoscibili della scenatografica messicana, èall’età di 93. La notizia è stata rilanciata dal Ministero della Cultura del Messico, che ha confermato il decesso avvenuto in un ospedale di Città del Messico, dove l’attrice era ricoverata da una settimana. Circondata dall’affetto dei suoi cari,lascia un’eredità artistica straordinaria, avendo segnato profondamente il panorama culturale del Paese.La carriera diNata a Guadalajara nel 1931,ha iniziato la sua carriera nelnegli’40. Con oltre sei decenni di attività alle spalle, si è affermata come una delle attrici più poliedriche e rispettate del Messico. Una figura centrale durante l’età d’oro del, ha recitato in 84 film e 42 opere teatrali, ponendosi come un’icona della cultura nazionale.