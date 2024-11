Ilgiorno.it - Martinelli, lo chef Cavaliere: "Senza parole per l’emozione"

Andrea(nella foto), 71enne cassanese, figura tra i 47 cittadini insigniti dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia dell’onorificenza di "dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la cerimonia si è svolta nel pomeriggio di ieri in prefettura a Milano alla predella senatrice Liliana Segre. "Quando ho ricevuto l’invito - così il cassanese Andrea- sono rimasto di pietra dal. In seguito sono poi venuto a sapere che tutto questo lo devo alla volontà dei miei amici che mi vogliono bene e che ringrazio di vero cuore. Si sono dati parecchio da fare per raccogliere tutti i dati necessari per far conoscere il mio impegno professionale e sociale". Padre di tre figli e nonno di quattro nipoti, l’ultimo arrivato da 6 mesi, Andrealega il suo nome al ristorante gestito a Cassano d’Adda dalla sua famiglia dal 1974 fino al 2015.