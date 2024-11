Ilgiorno.it - Mafia nel sistema economico: il dominio della ’ndrangheta, camorra “silenziosa”, incursioni di gruppi pugliesi

Brescia – Prevalenza‘ndrangheta,presente ma ““, mentre aumenta la pervasivitàcriminalità organizzata pugliese. La relazione sul secondo semestreDirezione investigativa anti, appena presentata al Parlamento, restituisce un quadro di stabilitàpresenzacriminalità organizzata in Lombardia, che conferma la radicalizzazione delle mafie anche fuori dalle regioni di “origine“. In particolare, le operazioni di polizia giudiziaria condotte in relazione ai fenomeni criminali più preoccupanti, così come l’aggressione ai patrimoni illeciti mediante le confische e le misure di prevenzione eseguite nel semestre che hanno interessato la Regione, «documentano la presenza prevalentecriminalità organizzata calabrese che, come noto, da tempo ha adottato una strategia di mimetizzazione delle proprie attività illecite, privilegiando un approccio di tipo imprenditoriale mediante l’infiltrazione e un radicamento silente in questo territorio».