Macchini al Festival storie

Il teatro Italia di Montappone, recentemente rinnovato, si prepara ad accogliere il primo dei due appuntamenti con il, ilche da luglio sta animando le piazze e i piccoli teatri di 12 borghi tra il fermano e il maceratese. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 21.30, con protagonista assoluto Piero Massimo. Il comico fermano porterà sul palco uno spettacolo unico e coinvolgente che, con la sua comicità inconfondibile e il suo talento per l’osservazione della realtà, affronta un tema che ha toccato tutti: l’epopea del Bonus 110%. Attraverso ironia e satira, il comico trasforma la storia di una ristrutturazione – quella della casa di famiglia – in un racconto che diventa anche metafora della vita. La serata di venerdì, grazie a un artista capace di ridere di sé e della società, sarà un momento di condivisione, risate, ma anche un invito a riflettere insieme.