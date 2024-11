Lanazione.it - Lucca, è fuori pericolo l’accoltellato. I ragazzi davanti al giudice

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 – Compariranno stamanialdel tribunale dei minori di Firenze i dueni di 15 e 16 anni arrestati dai carabinieri per la drammatica aggressione ai danni di Mario Livi, il 62enne dirigente d’azienda accoltellatocasa lunedì sera a Massa Pisana. Entrambi devono rispondere in concorso di tentato omicidio e porto d’arma abusivo. Intanto una buona notizia. Mario Livi ieri si è risvegliato dal coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva del San Luca e le sue condizioni sono in netto miglioramento. I medici hanno sciolto la prognosi e Livi non è dunque più indi vita. Accoltellato a, la lite coi vandali per colpa di una staccionata rotta Il caso però alimenta anche commenti e polemiche politiche. “Colpisce e sgomenta anche me, tutti noi, la notizia dell’uomo accoltellato da dueni a seguito di un rimprovero - commenta Valentina Mercanti, consigliera regionale e presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico -.