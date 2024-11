Davidemaggio.it - Lo Zecchino d’Oro torna con Topo Gigio, Carolina Benvenga, Lorenzo Baglioni e Carlo Conti

©USLonei pomeriggio di Rai1. Da oggi al 1° dicembre 2024 andrà infatti in scena, in diretta dall’Antoniano di Bologna, la 67esima edizione della kermesse canora dedicata ai bambini. I primi due appuntamenti, in onda venerdì e sabato alle 17.05, verranno condotti da. Per la finale, prevista domenica alle 17.20 circa, è atteso invece, alla direzione artistica della manifestazione per per l’ottava volta consecutiva.Il ritorno diDopo anni di assenza – manca dal cast fisso dal 2006 – rianche, presente in tutte e tre le serate (nell’ultima sarà anche in giuria).Lovede quest’anno un grandissimo ritorno, fondamentale, perché quando si parla diautomaticamente pensiamo a Mariele Ventre, la direttrice storica del piccolo Coro, Cino Tortorella – il Mago Zurlì insostituibile – e ci viene in mente, che quest’annoalloa casa.