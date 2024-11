Lo Stagista Gianluca Fratellini e l’arte dell’animazione 3D | Così creo movimenti che simulano emozioni – Il podcast

Leggi su Open.online

«Hai mai notato che quando sei impaurito la pupilla si rimpicciolisce e quando sei innamorato si dilata?». Il lavoro dell’animatore 3D parte da qui, dai «piccoli particolari» che sono specchio di caratteristiche umane innate. Questa la quotidianità che, 44enne pugliese, vive ormai da anni. Da progetti “minori”, personali, fino a collaborazioni per film celebri in tutto il mondo: I Guardiani della galassia, L’Era Glaciale, Dumbo, Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Hotel Transylvania, Rio 2. E poi il videogioco Assassin’s Creed, anche se lui – lo ha confessato – la PlayStation non l’ha mai avuta. Immagini, fotogrammi, sensazioni ben note quasi a tutti, e che sono passate per le mani e per il computer di. «Gli animatori non sono altro che degli artisti che utilizzano software per mettere nei personaggi leumane», ha raccontato nella sesta puntata delaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open.